Валяев обещает большие изменения в Металлисте 1925. Футбол

Главный тренер "Металлиста 1925" Сергей Валяев вспомнил историю своего назначения на должность и намекнул на серьезные изменения в составе команды перед ее дебютом в Первой лиге.

"Сергей Михайлович (Стороженко, президент клуба. - прим.) позвонил мне в полдвенадцатого ночи и спросил: "Ну что, Сергей Валентинович, ты готов?“ Я сразу же сказал "да!", даже не думал. Это надо делать, я должен браться за эту работу", — вспоминает Валяев.

"Сейчас ведутся переговоры с потенциальными новичками, в основном украинскими футболистами. В среднем им 26-27 лет, многие поиграли в Первой лиге. Нам требуется усиление в каждую линию. Думаю, где-то на 60-70 % стартовый состав в новом сезоне будет другим", — цитирует наставника харьковчан журнал "Футбол".


Terrikon со ссылкой на MatchDay.ua


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