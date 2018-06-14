"Монако" заплатит 20 млн евро за трансфер 16-летнего Геббельса. Футбол
Виллем Геббельс может сменить один французский клуб на другой
В услугах 16-летнего вундеркинда "Лиона" Виллема Геббельса заинтересован "Монако", представители которого уже согласовали все условия сделки с "ткачами".
"Монако" заплатит за форварда 20 млн евро. Если этот трансфер состоится, Геббельс станет самым дорогим французским футболистом в истории, не достигшим 18 лет.
Кроме этой суммы "Лион" может получить бонусы и определенный процент с любой последующей перепродажи футболиста.
В прошедшем сезоне Геббельс провел четыре матча за первую команду "Лиона", а также стал самым молодым игроком в истории Лиги Европы, когда вышел на замену в матче против "Аталанты".
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