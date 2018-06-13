Муслера: Должны успешно выступить в первом матче ЧМ. Футбол

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера поделился ожиданиями от чемпионата мира.

«Представлять свою страну на чемпионате мира — большая честь, - цитирует Муслеру Teledoce. - Для меня это третий чемпионат мира, и я очень горжусь тем, что моё имя может быть вписано в богатую историю уругвайского футбола.

Пока мы не успели изучить сборную Египта, с которой проведём первый матч на турнире. Да, я хорошо знаю некоторых игроков египетской команды, но мы ещё не разбирали видео с играми сборной Египта. Нужно рассмотреть все детали, чтобы преуспеть в матче.

Да, некоторое беспокойство и нервозность присутствуют, но всё это можно контролировать. Мы нервничаем, потому что хотим, чтобы страна гордилась нами. Важно мечтать и идти к своей цели, но при этом нужно не забывать крепко стоять на ногах. Мы должны успешно выступить в первом матче, ведь дальше будет только сложнее. Тренер всегда напоминает, что у нас есть 90 минут и всё это время нужно быть в тонусе. У нас отличная группа, мы продолжаем готовиться».


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