Голландцы будут голосовать за Марокко из-за благодарности и лояльности. Футбол

В среду в Москве на 68-м Конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) за день до начала Мундиаля, выберут хозяина чемпионата мира 2026 года.

Совет ФИФА проголосовал за двух кандидатов: совместную заявку Канады, США и Мексики и индивидуальную Марокко. Если ни одна из заявок не получит достаточной поддержки, то ФИФА начнет новую процедуру для выборов кандидатов.

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) проголосует в среду за Марокко, признался президент Михаэль ван Прааг в Москве.

"Мы чувствуем себя связанными с Африкой и Марокко", - заявил Ван Прааг, который вместе с генеральным секретарем Гейсом де Йонгом представляет KNVB на 68-м Конгрессе ФИФА. - "Мы хотим вернуть что-то в ответ на те замечательные вещи, которые Африка и Марокко принесли в голландский футбол в последние годы. Хотим проявить благодарность за то, что Майк Обику, Нванкво Кану, Калуша Бваль, Карим Эль Ахмади, Хаким Зиех, Ибрагим Афеллай и все остальные игроки с африканскими корнями показали в нашем футболе.

"При этом мы также выбираем лояльность к важной части нашего голландского общества, а именно части сообщества с марокканскими корнями. Эта лояльность является логическим следствием стремления KNVB к разнообразию на всех фронтах в нашем обществе. Поэтому мы считаем моральным обязательством голосовать за Марокко наряду со спортивным принципами", - добавил Де Йонг.

После окончания 68-го Конгресса ФИФА начинается избирательный период, в течение которого будут поданы заявки на должность президента ФИФА. Голосование запланировано на 5 июня 2019 года, когда состоится 69-й Конгресс ФИФА.