Хайнкес: Нас ждет встреча гигантов. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в предвкушении полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Мюнхенцам предстоит встретиться с мадридским "Реалом".

- Это встреча гигантов в самом позитивном смысле, - признался Хайнкес в интервью клубной пресс-службе. - Это две команды с большими традициями в европейском и мировом футболе, любящие играть в интересный футбол. Это сложный жребий для обеих сторон. Но никто не знает, было бы проще с "Ливерпулем" или "Ромой". Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть. Я не считаю жребий очень уж неблагоприятным.