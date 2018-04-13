Хайнкес: Нас ждет встреча гигантов. Футбол
Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес в предвкушении полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Мюнхенцам предстоит встретиться с мадридским "Реалом".
- Это встреча гигантов в самом позитивном смысле, - признался Хайнкес в интервью клубной пресс-службе. - Это две команды с большими традициями в европейском и мировом футболе, любящие играть в интересный футбол. Это сложный жребий для обеих сторон. Но никто не знает, было бы проще с "Ливерпулем" или "Ромой". Нужно принимать ситуацию такой, какая она есть. Я не считаю жребий очень уж неблагоприятным.
Первые матчи состоятся 24 и 25 апреля, ответные - 1 и 2 мая. Отметим, что победитель этой пары станет условным хозяином финального поединка, который состоится в Киеве 26 мая.
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Спорт
13.04.2018 14:10