Индзаги: Команда просто выключилась

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

Если дома "орлята" выиграли со счётом 4:2, то поездка в Зальцбург ознаменовалась грандиозным провалом - римляне уступили австрийцам по всем статьям (1:4).

- Мы только-только забили гол - и сразу же пропустили. А затем с нами что-то произошло. Команда просто выключилась из игры. Конечно, всё было в наших руках, мы не имели права проигрывать в этом противостоянии, - сказал недоумевающий Индзаги в интервью Sky Sport Italia.

"Зальцбург" - "Лацио" 4:1



Голы: Иммобиле, 55 (0:1); Даббур, 56 (1:1); Хайдара, 73 (2:1); Хван Хи Чан, 74 (3:1); Ляйнер, 76 (4:1)



"Зальцбург": Вальке; Ляйнер; Чалета-Цар; Рамальо; Ульмер; Хайдара; Бериша Вал.; Ябо (Минамино, 84); Шлагер; Хван Хи Чан (Гульбрандсен, 79); Даббур



"Лацио": Стракоша; Баста (Лукаку Дж., 60); Раду; Луис Фелипе; Луис Альберто; де Врей; Лукас Лейва (Нани, 78); Пароло; Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 69); Лулич; Иммобиле



Предупреждения: Ульмер, 60; Вальке, 92; Рамальо, 92 - Лукас Лейва, 64; Луис Фелипе, 65; Милинкович-Савич, 89