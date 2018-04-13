Индзаги: Команда просто выключилась

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал вылет своей команды из Лиги Европы.

Если дома "орлята" выиграли со счётом 4:2, то поездка в Зальцбург ознаменовалась грандиозным провалом - римляне уступили австрийцам по всем статьям (1:4).

- Мы только-только забили гол - и сразу же пропустили. А затем с нами что-то произошло. Команда просто выключилась из игры. Конечно, всё было в наших руках, мы не имели права проигрывать в этом противостоянии, - сказал недоумевающий Индзаги в интервью Sky Sport Italia.

"Зальцбург" - "Лацио" 4:1

Голы: Иммобиле, 55 (0:1); Даббур, 56 (1:1); Хайдара, 73 (2:1); Хван Хи Чан, 74 (3:1); Ляйнер, 76 (4:1)

"Зальцбург": Вальке; Ляйнер; Чалета-Цар; Рамальо; Ульмер; Хайдара; Бериша Вал.; Ябо (Минамино, 84); Шлагер; Хван Хи Чан (Гульбрандсен, 79); Даббур

"Лацио": Стракоша; Баста (Лукаку Дж., 60); Раду; Луис Фелипе; Луис Альберто; де Врей; Лукас Лейва (Нани, 78); Пароло; Милинкович-Савич (Фелипе Андерсон, 69); Лулич; Иммобиле

Предупреждения: Ульмер, 60; Вальке, 92; Рамальо, 92 - Лукас Лейва, 64; Луис Фелипе, 65; Милинкович-Савич, 89




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Каррера: Стараюсь выполнять работу со страстьюКаррера: Стараюсь выполнять работу со страстью
ФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. ФутболФИФА представила дизайн билетов на матчи ЧМ-2018. Футбол
Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. ФутболГоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Марадона: Сампаоли меня предал. ФутболМарадона: Сампаоли меня предал. Футбол
НБА: Топ-5 моментов игрового дняНБА: Топ-5 моментов игрового дня
Блок рекламы


Похожие новости
Команда Усика не допустит проведение боя с Гассиевым в РоSSииКоманда Усика не допустит проведение боя с Гассиевым в РоSSии
Бускетс: мы просто не знали, как создавать моментыБускетс: мы просто не знали, как создавать моменты
Зинедин Зидан: любая команда может дать тебе бойЗинедин Зидан: любая команда может дать тебе бой
Костов: После второго мяча Сталь просто расклеилась. ФутболКостов: После второго мяча Сталь просто расклеилась. Футбол
Индзаги: Лацио мог забить Зальцбургу больше четырех голов. ФутболИндзаги: Лацио мог забить Зальцбургу больше четырех голов. Футбол
Буффон: Мне мало просто сыграть в финале Лиги чемпионовБуффон: Мне мало просто сыграть в финале Лиги чемпионов
Юрген Клопп: против Ман Сити нельзя просто защищаться. ФутболЮрген Клопп: против Ман Сити нельзя просто защищаться. Футбол
Головко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. ФутболГоловко: Готовим ребят к тому, что с Англией будет непросто. Футбол
Паралимпиада-2018: Больше, чем командаПаралимпиада-2018: Больше, чем команда
Мончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. ФутболМончи: Нам достался самый сложный соперник, лучшая команда в мире. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости