Гончаренко: Могли совершить камбэк. Футбол

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о "мировой" в домашнем матче с лондонским "Арсеналом" (2:2).

- Мы на протяжении 77 минут, пока были силы, смотрелись очень хорошо, по делу выигрывали. После "Ромы" и "Ювентуса" тоже могли совершить камбэк. Попытались взвинтить темп с помощью замен, но он только падал. Учитывая уровень "Арсенала" и наш график, это вполне естественно.

Футбол все любят за эмоции. Сегодня были абсолютно полярные эмоции. Когда мы вели - чувствовали, что можем вернуться в противостояние. У нас было отличное настроение. Затем мы пропустили, поэтому сейчас настроение не очень хорошее. Мы контролировали игру большую часть времени и заслужили победу. Но это футбол, такое бывает, - отметил Гончаренко на пресс-конференции.