Сабо: Если назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным. Футбол

Эксперт телеканалов "Футбол 1"/"Футбол 2" Йожеф Сабо в эфире программы "Ніч Ліги чемпіонів" прокомментировал результат поединка "Реал" Мадрид - "Ювентус" (1:3) и судейство данного матча:

- Вчера "Реал" проиграл всю борьбу в середине поля – игроки "Ювентуса" были хозяевами средней линии. Я не ожидал такой игры от "Реала". Однако я хочу поздравить мадридский клуб во главе с Роналду. На протяжении всей игры португалец отдавался на футбольном поле.

Во вчерашней игре было очень много фолов и мелких нарушений. Где-то судья давал карточки, а где-то – нет. Если у игрока была желтая карточка, то при любом другом нарушении рефери уже не давал ему вторую. Не хочу сказать, что судья боялся – он не хотел портить игру. Однако все равно в конце испортил. Если и назначать пенальти за 30 секунд до конца игры, то он должен быть стопроцентным.


Terrikon со ссылкой на ТК "Футбол"


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