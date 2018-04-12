Украина (U-15): Пятнадцатилетние приступили к работе. Футбол

В Счастливом под Киевом состоялся первый, можно сказать, ознакомительный сбор самой младшей нашей юношеской сборной U-15, в которую входят лучшие футболисты Украины 2003 года рождения.
Фото Украина (U-15): Пятнадцатилетние приступили к работе
Александр Петраков. Фото: ffu.org.ua
 
Пока, правда, без футболистов «Шахтера», принимавшего в те же дни участие в международном турнире в Анталье и взявшего первый приз.
 
В сборе принимали участие: вратари Артем Фастов («Динамо»), Богдан Хома («Днепр»);
 
защитники Антон Боль, Максим Базилеев (оба - «Динамо»), Виталий Роман («Карпаты»), Назарий Гаврилюк («Скала»), Андрей Каландадзе (УФК Днепр), Глеб Савчук («УФК-Карпаты»), Владимир Маленков («ДЮСШ-11 Черноморец»), Назар Нименко («Звезда» Киев);
 
полузащитники Марк Сапуга, Максим Хлань, Никита Петрук (все - «УФК-Карпаты»), Александр Думанский («Звезда» Киев), Владислав Туринок («Металлург»), Валентин Демцун («ДЮСШ-11 Черноморец») Владислав Чериков («Арсенал»);
 
нападающие Кирилл Попов, Назар Волошин (оба - «Динамо»), Арсений Слободян («Скала»), Артем Беляков («Арсенал»), Александр Килык («ДЮСШ-11 Черноморец»).
 
Венчали программу сбора контрольные матчи с на год старшими (2002 года рождения) юношами «Арсенала» и «Шахтера».
 
УКРАИНА (U-15) - АРСЕНАЛ (U-16) - 2:0 (0:0)
 
Голы: Попов, 71 (1:0). Волошин, 74 (2:0).
 
Украина (U-15): Хома, Савчук (Боль, 57), Гаврилюк (Роман, 57), Каландадзе (Базилеев, 59), Нименко (Маленков, 59), Демцун (Сапуга, 57), Думанский (Хлань, 57), Беляков (Петрук, 59), Чериков (Волошин, 59), Туринок (Килык, 59), Слободян (Попов, 57).
 
УКРАИНА (U-15) - ШАХТЕР (U-16) - 3:3 (0:1)
 
Голы сборной: Хлань, 46 (1:2). Попов, 65 (2:2). Маленков, 69 (3:3).
 
Украина (U-15): Фастов, Боль (Савчук, 40), Роман, Базилеев, Маленков, Сапуга (Демцун, 50), Хлань, Петрук (Туринок, 46), Волошин, Килык Попов.
 
Следующий этап подготовки эта сборная проведет с 19 по 25 мая. 22-го и 24-го сыграет на выезде товарищеские матчи со сверстниками из Чехии. Дальнейшие этапы работы - уже в следующем сезоне. Первый осенний сбор запланирован на 23-27 сентября. В этот период сборная проведет два домашних спарринга с Бельгией (25-го и 27-го).
 
Далее - сбор с 20 по 25 октября. На нем украинцы сыграют на Апеннинах два контрольных матча с итальянцами (23-го и 25-го). И, наконец, заключительный в этом году сбор пройдет с 4 по 11 ноября. На нем подопечных Петракова ожидают два выездных спарринга с Турцией (6-го и 11-го). Официальные матчи эта команда начнет осенью 2019 года, когда сыграет в квалификационном раунде ЧЕ-2020 (U-17).
 
Александр Петраков оценил результаты первого сбора:
 
- Мы посмотрели футболистов, оценили их готовность. Провели педагогическое тестирование, и на его основании сделали определенные выводы. Могу сказать, что некоторые ребята пока не готовы к такому вызову. Но мы будем продолжать за ними наблюдать. Что мне понравилось, так это азарт и боевитость.
 
На следующем сборе подключим игроков из «Шахтера». Также есть еще два футболиста из «Динамо», которые были травмированы, два игрока из «Днепра». Настоящая работа только начинается…
 
Евгений БЕЛОЗЕРОВ, Спорт-Экспресс в Украине


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