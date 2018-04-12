Украина (U-15): Пятнадцатилетние приступили к работе. Футбол
В Счастливом под Киевом состоялся первый, можно сказать, ознакомительный сбор самой младшей нашей юношеской сборной U-15, в которую входят лучшие футболисты Украины 2003 года рождения.
Александр Петраков. Фото: ffu.org.ua
Пока, правда, без футболистов «Шахтера», принимавшего в те же дни участие в международном турнире в Анталье и взявшего первый приз.
В сборе принимали участие: вратари Артем Фастов («Динамо»), Богдан Хома («Днепр»);
защитники Антон Боль, Максим Базилеев (оба - «Динамо»), Виталий Роман («Карпаты»), Назарий Гаврилюк («Скала»), Андрей Каландадзе (УФК Днепр), Глеб Савчук («УФК-Карпаты»), Владимир Маленков («ДЮСШ-11 Черноморец»), Назар Нименко («Звезда» Киев);
Следующий этап подготовки эта сборная проведет с 19 по 25 мая. 22-го и 24-го сыграет на выезде товарищеские матчи со сверстниками из Чехии. Дальнейшие этапы работы - уже в следующем сезоне. Первый осенний сбор запланирован на 23-27 сентября. В этот период сборная проведет два домашних спарринга с Бельгией (25-го и 27-го).
Далее - сбор с 20 по 25 октября. На нем украинцы сыграют на Апеннинах два контрольных матча с итальянцами (23-го и 25-го). И, наконец, заключительный в этом году сбор пройдет с 4 по 11 ноября. На нем подопечных Петракова ожидают два выездных спарринга с Турцией (6-го и 11-го). Официальные матчи эта команда начнет осенью 2019 года, когда сыграет в квалификационном раунде ЧЕ-2020 (U-17).
Александр Петраков оценил результаты первого сбора:
- Мы посмотрели футболистов, оценили их готовность. Провели педагогическое тестирование, и на его основании сделали определенные выводы. Могу сказать, что некоторые ребята пока не готовы к такому вызову. Но мы будем продолжать за ними наблюдать. Что мне понравилось, так это азарт и боевитость.
На следующем сборе подключим игроков из «Шахтера». Также есть еще два футболиста из «Динамо», которые были травмированы, два игрока из «Днепра». Настоящая работа только начинается…
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