Дель Пьеро: Не понимаю слова Буффона. Футбол

Экс-футболист "Ювентуса" Алессандро Дель Пьеро не согласился с критикой вратаря команды Джанлуиджи Буффона в адрес арбитра матча, который назначил пенальти в ворота туринского клуба на последних минутах встречи с "Реалом". Этот момент лишит "Юве" возможности выхода в полуфинал Лиги чемпионов.

Как известно, после матча Буффон заявил, что у рефери мусор вместо сердца.

"Когда Джиджи говорил о судье... Мне было трудно это понять, честно говоря, - цитирует Дель Пьеро итальянская пресса. - Я не понимаю, почему мы должны говорить о первом матче. Это футбол. Мы должны анализировать момент, будь он приятным или наоборот. Я думаю, что через несколько дней Буффон скажет совсем другое о судье, когда эмоции схлынут".

Напомним, что Дель Пьеро и Буффон играли вместе в "Ювентусе" в течение многих лет, выиграв чемпионат мира в составе сборной Италии в 2006-м году.


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