Юпп Хайнкес: Мы не нервничали. Футбол

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес остался доволен ничейным результатом домашней встречи с "Севильей" (0:0). "Мировая" позволила мюнхенцам пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.

"Мы знали, что после поражения в первом матче 1:2 соперник постарается показать все, на что способен. В Манчестере "Севилья" забила два мяча, поэтому они ехали к нам с уверенностью в своих силах. Такие матчи всегда очень напряженные, нужно держаться и показывать сплоченную командную игру. Моя команда великолепно боролась.

За исключением нескольких моментов, мы не позволили вывести себя из равновесия. Мы не нервничали. Мне понравилось, как мы владели мячом во втором тайме и действовали позиционно. Жаль, что мы не использовали несколько предоставившихся моментов. Невозможно всегда демонстрировать великолепный футбол. Я очень доволен, хотя мы и не забили. В таких матчах нельзя пропускать - именно такое наставление я дал своим игрокам. И нам этого хватило", - цитирует Хайнкеса клубная пресс-служба.




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