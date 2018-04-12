Зидан: Ни на секунду не сомневался в том, что Реал пройдет дальше. Футбол

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан - о провальной игре "галактикос" против "Ювентуса" (1:3), которую удалось спасти лишь благодаря голу Роналду на последних секундах матча

- Быстрый гол "Ювентуса" всё изменил, - цитирует француза пресс-служба УЕФА . - Он дал им надежду и здорово осложнил нам задачу. Мы могли забить, но недостаточно хорошо реализовывали моменты. Тем не менее, мы не переставали верить, что забьем, ведь у нас превосходные игроки.

Высокий прессинг "Юве" доставил нам проблемы. Они превосходно играли. Тактический план Аллегри прекрасно работал, но я ни на секунду не сомневался в том, что мы пройдем дальше. Соперник здорово играл в первом матче и, наверное, наиграл на гол. Сегодня то же самое можно было сказать о нас. Они забили быстрый мяч, как мы в Турине. Это футбол. Здесь все может случиться.

Мне надо было что-то менять в перерыве. У меня не было претензий к Бейлу и Каземиро. Просто мне надо было что-то поменять, и я выбрал их. Это помогло. Мы прибавили, заиграли интенсивнее, с большей энергией. "Юве" здорово сыграл, мы - нет. Но мы заслужили победу по сумме двух матчей. Она нас устраивает.