На домашних матчах Шахтера гимн Украины будут исполнять вживую начиная с матча против Динамо. Футбол

Перед субботним дерби "Шахтер" – "Динамо" гимн Украины прозвучит на стадионе "Металлист" вживую, в исполнении солистки Харьковского национального театра оперы и балета Юлии Антоновой.

"Для меня это будет абсолютно новый опыт. Ничего подобного прежде я не делала, а потому с интересом откликнулась на предложение футбольного клуба "Шахтер". Согласилась, не раздумывая, – призналась нам оперная певица. – Хотя, конечно, немного волнуюсь, даже побаиваюсь. Петь перед таким количеством народа – честь для любого артиста".

По словам Юлии, прежде гимн Украины она исполняла только в составе хора, сольно сделает это впервые. "Уже провели на стадионе генеральную репетицию. Сначала попробовала, как звучат другие песни, потом – собственно гимн. Акустика абсолютно иная, нежели в театре: эхо идет со всех сторон. И слышимость на всю округу. Мне потом знакомые говорили, которые проходили мимо стадиона, что узнали меня по голосу (с улыбкой). В общем, ощущения необычные".

В "Шахтере" планируют сделать традицией живое исполнение гимна Украины перед каждым домашним матчем "горняков". "Мне сказали, что если эксперимент окажется успешным, ко мне снова обратятся, – говорит Юлия Антонова. – Но я думаю, что всем понравится, всех впечатлит, и я еще с удовольствием спою".

Напомним, матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет на стадионе "Металлист" в Харькове 14 апреля.