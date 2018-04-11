Вадим Евтушенко: Ребров показывал, что Динамо-2 ему не интересно. Футбол

Экс-игрок киевского "Динамо" Вадим Евтушенко рассказал ведущей программы "Моя гра" Алле Бублий о "Динамо-2" и причинах расформирования этой команды.

- Вы возглавляли "Динамо-2". Почему эту команду расформировали?

- Инициатором создания "Динамо-2" был Валерий Васильевич Лобановский, если я не ошибаюсь. Он считал, что эта команда нужна. Он хотел, чтобы она играла на взрослом уровне, а не на первенстве юниоров, чтобы там быстрее футболисты набирались мужества. Мне кажется, что в этом случае экономическая составляющая совпала с отношением Сергея Реброва к этой команде.

- Была информация о том, что инициатива расформирования "Динамо-2" исходила от Сергея Реброва, а добро дал Игорь Суркис.

- Я не думаю, что это была его инициатива – Сергей просто показывал, что эта команда ему неинтересна. С ним пришел штаб испанских специалистов, которые работали во всех командах, кроме второй команды "Динамо". Очевидно, что этим специалистам нужно было показывать результат, а "Динамо-2" был не совсем нужным проектом, на тот момент. Повторюсь, что и экономическая ситуация нашей страны заставила президента клуба подумать о целесообразности жизни этой команды. После моего прихода в "Динамо-2" я лишь полгода поработал при старых условиях, когда все делалось для команды. Через полгода начали происходить вещи, которые говорили о том, что эта команда клубу не нужна. Одна группа игроков отправилась в "Говерлу" играть в Премьер-лиге. Сергей Ребров считал, что уровень Первой лиги не подходит для футболистов и хотел, чтобы игроки выступали в УПЛ. В чем-то это правильно. Однако некоторых игроков у меня забрали в команду U-21 – футболисты сделали шаг назад. Испанцы забрали к себе Бущана, Яремчука, Азацкого, Болденкова. То есть, игроки, которые практически играли на взрослом уровне, вернулись в структуру молодежной команды и начали обыгрывать другие молодежки.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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