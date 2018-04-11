Аргентина, Уругвай и Парагвай договорились о совместной заявке на ЧМ-2030. Футбол

Аргентина, Уругвай и Парагвай достигли соглашения о совместной заявке на проведение чемпионата мира в 2030 году. Аргентина готова выставить восемь городов в качестве хозяев матчей турнира, а Уругвай и Парагвай присоединятся еще двумя городами в совместном проекте трех стран Южной Америки.

"Наша страна будет участвовать кандидатурами восьми городов, но они будут объявлены официально на более позднем этапе. Конечно, у нас есть предварительное представление о том, как это будет, поскольку мы поговорили с некоторыми мэрами и государственными чиновниками", - заявил президент Аргентинской футбольной ассоциация (AFA) Клаудио Тапиа.

Аргентина и Уругвай дважды были чемпионами мира, и две соседние страны решили выступить с совместным предложением в 2017 году. Чуть позже к ним присоединился Парагвай.

Южноамериканцы надеются получить домашний Мудиаль, и таким образом отметят столетие первого чемпионата мира в Уругвае в 1930 году. Их надежды усиливаются тем фактом, что в настоящее время нет других желающих на проведение Кубка мира 2030 года.

Предстоящий чемпионат мира в РоSSии в июне и июле отдан Европе, а через четыре года состоится в Азии в неоднозначной кандидатуре - Катаре. На Мондиаль-2026 существует два кандидата - совместная заявка США, Канады и Мексики, а также индивидуальная из Марокко.


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