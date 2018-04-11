Бавария снова отправится в США. Футбол

Летом "Баварии" снова предстоит пересечь Атлантический океан. Как сообщает клубная пресс-служба, мюнхенцы в третий раз в рамках летнего тура Audi Summer Tour отправятся в США, где проведут два товарищеских матча Международного кубка чемпионов. Против кого? Когда? Где? Вся подробная информация появится на fcbayern.com 17 апреля.

В последний раз "Бавария" посещала США в июле/августе 2016 года. Тогда мюнхенцы побывали в Чикаго, Шарлотт и Нью-Йорке. В 2014-м году "баварцы" посетили Нью-Йорк и Портленд/Орегон. Летом 2014 года "Бавария" открыла в Нью-Йорке собственный офис.

Как известно, "Бавария" выполнила первую задачу, которая ежегодно ставится перед мюнхенской командой. Собственно, чемпионский титул - это задача-минимум для баварцев, которые долгие годы фактически не ощущают конкуренции в Бундеслиге. Как итог - шестой подряд чемпионский титул. Подобных серий в истории немецкого клубного футбола еще не было.


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