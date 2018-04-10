Лионель Месси стал послом ООН. Футбол

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси послом по ответственному туризму.

«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека.

Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – рассказал Лионель Месси.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили в субботу назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1). Месси присоединился к бывшему футболисту «Реала» Фернандо Йерро и экс-тренеру сборной Испании Висенте дель Боске, которые вместе с ЮНВТО поддерживают связь спорта и туризма.

We join @unwto in welcoming Lionel Messi as Ambassador for Responsible Tourism!

The renowned ?? player will work to promote the benefits of responsible travel: https://t.co/GF0WFKTzwd pic.twitter.com/YiyEYud5m9

— United Nations (@UN) 10 апреля 2018 г.


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