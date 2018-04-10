Лионель Месси стал послом ООН. Футбол

Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО) назначила форварда «Барселоны» Лионеля Месси послом по ответственному туризму.
«Во время путешествий у меня была возможность познакомиться с другими культурами, различными обществами, а также увидеть мир, и это очень обогащает человека.
Всемирная туристская организация как специализированное агентство ООН работает над тем, чтобы сделать туризм источником развития, и я рад, что могу присоединиться к этой миссии по содействию ответственному туризму», – рассказал Лионель Месси.
Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили в субботу назначил аргентинца послом на стадионе «Камп Ноу» после матча каталонцев в примере с «Леганесом» (3:1). Месси присоединился к бывшему футболисту «Реала» Фернандо Йерро и экс-тренеру сборной Испании Висенте дель Боске, которые вместе с ЮНВТО поддерживают связь спорта и туризма.
We join @unwto in welcoming Lionel Messi as Ambassador for Responsible Tourism!
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.