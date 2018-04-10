Вальверде: Самоуверенность может выйти Барселоне боком. Футбол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ромой» (первая игра – 4:1).

«Сегодня «Рома» попробует сыграть еще интенсивнее. Когда тебе надо догонять, ты должен стараться забить первым. Могу предположить, что они выйдут на поле именно с этой целью, и мы здесь должны быть начеку.

Я всегда допускаю мысль, что мы можем проиграть. Но точно так же я всегда думаю о том, что мы можем выиграть. Мы знаем, что в плане счета у нас большое преимущество, однако у «Ромы» хорошие игроки. Мы должны быть готовы к этому. Нам нельзя думать, что мы уже выиграли. В первом матче мы добыли отличный результат, но мы должны играть, будто все еще 0:0. Нам нужно играть на победу и ни о чем другом не думать.

Мы знаем, что Месси всегда может решить исход матча. Но и нам есть кого опасаться, например, Джеко. Наша цель – всегда придерживаться баланса между защитой и атакой.

Я в футболе очень долгое время и знаю, что здесь могут случиться невероятные вещи. Мы должны сделать так, чтобы сегодня вечером ничего невероятного не произошло. Нельзя выходить на поле с мыслью, что «Рома» для нас – не соперник. Самоуверенность может выйти боком.

Я не заглядываю за рамки завтрашней игры. Было бы ошибкой думать, что мы уже в полуфинале. Мы точно не самоуверены. Зацикливаться на результате – опасно», – цитирует Вальверде официальный сайт УЕФА.


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