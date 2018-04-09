Шевченко примет участие в жеребьевке Лиги чемпионов. Футбол

В пятницу, 13 апреля, в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов. Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины, непосредственное участие в жеребьевке примет главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. В руках Шевченко будет судьба полуфиналистов, а кроме того прославленный в недавнем прошлом бомбардир определить хозяина будущего финала Лиги чемпионов.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 пройдет 26 мая на поле киевского НСК "Олимпийский".




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