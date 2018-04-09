Кайсар уволил болгарского тренера

Болгарский специалист Стойчо Младенов был уволен руководством казахстанского "Кайсара", сообщают местные СМИ . 60-летний наставник ушел со своего поста из-за ряда отрицательных результатов на старте сезона. В нынешнем сезоне кызылординцы в четырех турах набрали всего одно очко и находятся на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Пока неясно, кто заменит болгарского специалиста во главе команды.

Стойчо Младенов возглавил кызылординский "Кайсар" перед началом прошлого сезона. Под его руководством "волки" заняли шестое место. Бывший селекционер сборной Болгарии провел последние два года в Казахстане - перед "Кайсаром" он работал с "Атырау".

Также сообщается, что вместе с Младеновым команду может покинуть директор клуба Серик Досманбетов, который на эту должность был назначен только в ноябре прошлого года. Ранее работал в кызылординском клубе начальником команды и спортивным директором.

Это первая тренерская отставка в текущем сезоне казахстанской Премьер-лиги. Ранее в павлодарском "Иртыше" была принята отставка руководства клуба.