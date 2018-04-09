Тренер Карпат: Мы стали более организованными. Футбол

Главный тренер львовских "Карпат" Олег Бойчишин - о завершившимся в понедельник матче 26-го тура чемпионата Украины против "Зирки" (2:1).

- Хочу поздравить болельщиков с Пасхой и нашей победой. Очень приятно, что это произошло в большой праздник. Что касается игры, то в первом тайме мы выполнили все задуманное, контролировали игру. Примерно представляли, как строит свою игру "Зирка". Основной задачей при обороне было справиться с их быстрыми контратаками. Мы хорошо атаковали по центру и флангами, забили красивый гол. Во втором тайме была нервная игра. Одна из немногих ошибок привела к пропущенному мячу, защитники не успели перестроиться. Наш второй забитый гол доказывает то, что ребята являются психологически сильными футболистами.

- Какие факторы способствовали последним победным результатам «Карпат»?

- На мой взгляд, начиная с матча в Александрии мы стали более организованными при игре в обороне и атаке. Это дало свои плоды.

- Чем вы объясните такое большое количество удалений?

- Затрудняюсь ответить. Думаю, каждый желтая карточка была заслуженной, если арбитр решил ее показать. По характеру второй тайм был сильнее, даже несмотря на усталость.

- Вам не кажется, что порой Карраскаль перетягивает игру на себя?

- Скажу откровенно, мы не запрещаем это делать, не хотим ставить его в определенные рамки. Он креативный футболист с изюминкой, поэтому не хочется притуплять эти качества. Иногда это не на пользу команде, но когда у него все получается, то команда выглядит уверенно. Знаете, есть защитники, полузащитники, нападающие, а есть Карраскаль.

- У команды приподнятое настроение, не сыграет это злую шутку в будущих играх?

- У нас осталось шесть матчей и ни один из них не будет легким. Все это понимают, настраиваемся на каждую игру, как на последнюю.