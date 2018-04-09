Юрген Клопп: Мы должны воспользоваться ситуацией. Футбол

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп готовит свою команду к настоящей битве в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". И это несмотря на то, что неделю назад его команда разгромила соперника на "Энфилде" - 3:0.

- Я с нетерпением жду игры, это будет настоящий футбольный матч. Вся суть игры в том, чтобы сохранять стабильность, быть храбрым, активным, энергичным и пытаться создать им как можно больше проблем. Мы снова должны показать свою лучшую игру. Если бы все пошло так, как все ожидали, то мы были бы на полпути к вылету, мы бы проиграли на "Энфилде". Но сейчас мы должны воспользоваться ситуацией, которую создали парни своей великолепной игрой - очень, очень зрелой игрой.

В мире нет идеальной футбольной команды. Бывают разные моменты, ситуации, дни, а иногда даже минуты. Но "Сити" выступал стабильнее всех, поэтому они уже чемпионы страны. Но я и до этого знал, что они могут пропускать голы. А если ты пропускаешь голы, то можешь проиграть, - цитирует Клоппа uefa.com.


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