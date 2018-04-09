Рюдигер: Мы снова сделали подарок сопернику. Футбол

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер поделился мнением о "мировой" с "Вест Хэмом" (1:1) в рамках 33-го тура английской Премьер-лиги.

- Мы уже в первом тайме могли закончить игру. Но как и в предыдущие несколько месяцев, не смогли этого сделать и пропустили. Это объяснить нелегко. Ведя в счете 1:0, мы всегда сбавляем обороты и позволяем сопернику возвращаться в игру, прибавлять и больше владеть мячом.

Мы могли сыграть лучше, разумеется. Как и в последние несколько недель, мы сделали подарок сопернику. Это был первый явный шанс, который они имели, и "Вест Хэм" им воспользовался. Прошло много времени с тех пор, когда мы в последний раз играли на ноль. Это наша вина. Никто не виноват, кроме нас самих.

Нам необходимо начать играть в хороший футбол и выигрывать матчи. Если "Челси" не одерживает побед, то не может попасть в топ-4. Мы должны постараться исправить это и закончить сезон на высокой ноте. Другого пути нет, - приводит слова Рюдигера клубная пресс-служба.


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