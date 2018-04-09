Кравченко: Противостояние Харькова и Днепра - это всегда принципиально. Футбол

Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко поделился впечатлениями от центрального матча Второй лиги против "Металлиста-1925". Днепрянам удалось добыть минимальную победу (единственный гол забил Сергей Логинов) и укрепить своё лидерство в турнирной таблице.

"Харьков - Днепр - это всегда принципиально, поэтому были такие эмоции. Наше противостояние никуда не уходило, просто сейчас встречаемся на чуть-чуть другом уровне. Хотелось бы, конечно, повыше уровень, но я думаю, что это не за горами.

Мы играем для людей. Намного приятнее, когда нас поддерживает родной стадион. Классно было, что из Харькова приехало много болельщиков. Это действительно было дерби", - признался Сергей Кравченко в интервью программе "Профутбол".