Кравченко: Противостояние Харькова и Днепра - это всегда принципиально. Футбол
Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко поделился впечатлениями от центрального матча Второй лиги против "Металлиста-1925". Днепрянам удалось добыть минимальную победу (единственный гол забил Сергей Логинов) и укрепить своё лидерство в турнирной таблице.
"Харьков - Днепр - это всегда принципиально, поэтому были такие эмоции. Наше противостояние никуда не уходило, просто сейчас встречаемся на чуть-чуть другом уровне. Хотелось бы, конечно, повыше уровень, но я думаю, что это не за горами.
Мы играем для людей. Намного приятнее, когда нас поддерживает родной стадион. Классно было, что из Харькова приехало много болельщиков. Это действительно было дерби", - признался Сергей Кравченко в интервью программе "Профутбол".
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09.04.2018 11:36