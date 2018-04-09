Генинсон: В УПЛ зарабатывал 500 долларов в месяц. Футбол

Бывший руководитель Премьер-лиги Владимир Генинсон подвёл итоги своей работы, а также рассказал о скромной заработной плате.

- Почему я не баллотировался? Наверное, потому что не смог выполнить главную задачу - объединить все клубы в одно целое. Мне не удалось создать единый продукт, который можно вывести на европейский уровень. Не удалось привлечь больше болельщиков на трибуны.

Что мне удалось? Я остался в отличных отношениях со всеми 12 клубами. За два года я сделал так, чтобы ни с кем не поссориться. Я не сделал преференций ни одному клубу. Я не участвовал ни в одном скандале. Самая главная моя заслуга - я сохранил паритет клубов. Если бы я пошел на выборы, то выиграл бы их с результатом 12:0.

Бюджет на этот год составляет 13 миллионов гривен. С каждого клуба - один миллион триста шестнадцать тысяч гривен. Благодаря оптимизации процессов у нас на счету в конце этого сезона останется один миллион гривен. Моя зарплата в УПЛ - 500 долларов в месяц, это до налогов, - отметил Генинсон в интервью "Великому футболу".