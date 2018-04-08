НХЛ: Торонто устанавливает клубный рекорд, Филадельфия и Колорадо выходят в плей-офф

Пятнадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ. Игровой день 2018-04-08. Результаты всех матчей

"Флорида" - "Баффало" - 4:3 (3:0, 0:0, 1:3)
"Флорида", потерявшая шансы на плей-офф, обыграла аутсайдеров лиги, забросив три шайбы в первом периоде поединка и едва не растеряв преимущество в третьей двадцатиминутке. По шайбе в составе победителей на счету Джонатана Юбердо, Колтона Сивиора, Ника Бьюгстада и Винсента Трочека.

"Виннипег" - "Чикаго" - 4:1 (1:0, 3:1, 0:0)
Голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебак установил рекорд для вратарей, рожденных в США, выиграв свой 44-й матч в сезоне. Дублем в составе "Джетс" отметился Эндрю Копп. По шайбе в ворота соперников провели Дастин Бафлин и Кайл Коннор.

"Детройт" - "Айлендерс" - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Точный брокос Джона Тавареса на 4-й минуте овертайма принес победу "Айлендерс" над "Ред Уингз". В основное время матча в составе "Островитян" отличились Эндрю Лэдд, Андерс Ли и Райан Пулок.

"Каролина" - "Тампа" - 3:2 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
"Тампа" упустила шанс вернуться на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции, проиграв "Каролине". На шайбы Райана Каллахана и Ондржея Палата "Ураганы" ответили точными бросками Джордана Стаала, Джастина Уильямса и Элиаса Линдхольма.

"Торонто" - "Монреаль" - 4:2 (1:0, 0:1, 3:1)
"Торонто" установил клубный рекорд, набрав 105 баллов за сезон. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2003/2004 и составлял 103 балла. Свою 34-ю шайбу в сезоне в ворота соперников провел Остон Мэттьюс. Также заброшенными шайбами отличились Зак Хаймэн, Назим Кадри и Патрик Марло.

"Вашингтон" - "Нью-Джерси" - 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)
Александр Овечкин забросил свои 48-ю и 49-ю шайбы в сезоне, чем помог "Вашингтону" переиграть "Нью-Джерси". "Кэпиталз" в третий раз подряд выиграли Столичный дивизион и в первом раунде сыграют с "Коламбусом".

"Бостон" - "Оттава" - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
"Бостон" продолжает претендовать на победу в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции после победы над "Оттавой". По разу в воротах соперников расписались Давид Пастрняк, Томми Уингельс, Дэнтон Хайнен, Ноэл Эчари и Дэвид Беккес.

"Нэшвилл" - "Коламбус" - 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)
"Коламбус" потерял третье место в Столичном дивизионе после поражения от "Нэшвилла". Победители регулярного чемпионата одержали 53-ю победу в сезоне, благодаря хет-трику Филипа Форсберга и точному броску Остина Уотсона.

"Колорадо" - "Сент-Луис" - 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
"Колорадо" забронировал за собой второй уайлд-карт Западной конференции после победы над "Сент-Луисом". В первом раунде "Эвеланш" сыграют с "Нэшвиллом".

"Аризона" - "Анахайм" - 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
"Анахайм" поднялся на второе место в Тихоокеанском дивизионе, обыграв "Аризону". Голкипер "Дакс" Райан Миллер" отразил за матч 31 бросок, сделав 4-й шатаут в сезоне и 43-й в карьере.

"Калгари" - "Вегас" - 7:1 (3:0, 3:1, 1:0)
Покер Марка Янковски помог "Калгари" разгромить "Вегас". По шайбе в ворота "Голден Найтс" отправили Джонни Гудро, Гарнет Хэтавэй и Спенсер Фу.

"Эдмонтон" - "Ванкувер" - 3:2 ПБ (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, сделав две результативные передачи, выиграл свой второй подряд Арт Росс Трофи, как самый результативный игрок лиги.

"Сан-Хосе" - "Миннесота" - 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
Дубль Джейсона Закера, а также шайбы Юнаса Бродина, Мэтта Каллена, Михаэля Гранлунда и Эрика Стаала обеспечили победу "Миннесоте" над "Сан-Хосе".

"Лос-Анджелес" - "Даллас" - 2:4 (0:4, 2:0, 0:0)
Хет-трик Джейми Бенна в первом периоде поединка принес победу "Далласу" над "Лос-Анджелесом". Дублем в составе "Кингз" отличился Алекс Мартинес.

"Филадельфия" - "Рейнджерс" - 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) "Филадельфия" забронировала за собой место в плей-офф, обыграв "Рейнджерс". Голкипер "летчиков" Брайан Эллиот, отразив за матч 17 бросков по воротам, сделал первый шатаут в сезоне.




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