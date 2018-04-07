Гоменюк: Стал тренером, ведь хочу понять, мое это, или нет. Футбол
Новый ассистент главного тренера «Вереса» Владимир Гоменюк рассказал, почему решил присоединится к ровенской команде.
— Что побудило вас стать тренером?
— Желание попробовать и понять это мое, или нет.
— После завершения карьеры в 2016-м году где-то пробовали себя в роли тренера, возможно на любительском уровне?
— Нет, только учился. Получил лицензию категории С. Сейчас учусь на лицензию категории А+В. Ездил ненадолго на обучение в Польше.
— Главный тренер уже наметил для вас круг задач?
— Прежде всего, это работа над стандартами, разбор игры соперников, технические элементы атаки.
— Чем больше всего гордится Гоменюк футболист?
— Всем горжусь. Я много работал, даже после сложных травм возвращался на поле. Горжусь работой с хорошими тренерами, с хорошими футболистами.
— А выступлениям за сборную гордитесь?
— Конечно. Единственное жаль, что имел моменты, но ни одного гола так и не забил.
— В чем секрет вас как футболиста? Ведь не имея за плечами серьезной школы вы смогли выйти на достаточно высокий уровень?
— Пытался всегда слышать, что говорят тренеры, работать над собой и не останавливаться, — рассказывает Гоменюк в интервью пресс-службе «Вереса».
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