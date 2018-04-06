Генинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. Футбол

Теперь уже бывший президент УПЛ Владимир Генинсон подвел итоги своего пребывания на посту.

- Что вам не удалось сделать?

- Думаю, все это знают. Могу это повторить: мне не удалось собрать клубы в единый кулак.

- Это возможно сделать в наших реалиях?

- Думаю, да. Экономическая ситуация в стране диктует свои условия. А они таковы, что или мы объединяемся и стараемся совместно развивать футбол, или же катимся в пропасть.

Да, единый пул не получился. Но не это основное, а единство клубов. Надо, чтобы они все централизировали и отдали профессионалу на реализацию. Неважно, сколько каналов будет показывать - один или десять. Мое видение: один матч тура на центральном ТВ, остальные - на платном, - сказал Генинсон каналу "Футбол 1".