Генинсон: Не удалось собрать клубы в единый кулак, но это реально. Футбол
Теперь уже бывший президент УПЛ Владимир Генинсон подвел итоги своего пребывания на посту.
- Что вам не удалось сделать?
- Думаю, все это знают. Могу это повторить: мне не удалось собрать клубы в единый кулак.
- Это возможно сделать в наших реалиях?
- Думаю, да. Экономическая ситуация в стране диктует свои условия. А они таковы, что или мы объединяемся и стараемся совместно развивать футбол, или же катимся в пропасть.
Да, единый пул не получился. Но не это основное, а единство клубов. Надо, чтобы они все централизировали и отдали профессионалу на реализацию. Неважно, сколько каналов будет показывать - один или десять. Мое видение: один матч тура на центральном ТВ, остальные - на платном, - сказал Генинсон каналу "Футбол 1".
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