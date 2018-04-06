Новым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. Футбол
Он заступает на четырехлетний срок и станет третьим в истории руководителем УПЛ.
Швейцарец Томас Гримм избран новым президентом украинской Премьер-лиги по футболу.
Об этом сообщает SportArena.
Голосование состоялось на отчетно-выборном собрании организации в Доме футбола. За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще двое воздержались. Гримм был выдвинут Александрией и оказался единственным кандидатом прошедших выборах.
Томас Гримм заступает на четырехлетний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.
Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.
В 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016. Помимо этого, он занимал должность президента "Янг Бойз", а в 2009 году - был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.
Напомним, летом прошлого года исполком ФФУ утвердил проект масштабной реформы клубного футбола.
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