Новым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм. Футбол

Он заступает на четырехлетний срок и станет третьим в истории руководителем УПЛ.

Новым президентом Премьер-лиги избран швейцарец Гримм
Томас Гримм
Фото: news.ch

Швейцарец Томас Гримм избран новым президентом украинской Премьер-лиги по футболу.

Об этом сообщает SportArena.

Голосование состоялось на отчетно-выборном собрании организации в Доме футбола. За 58-летнего функционера отдали голоса 10 клубов УПЛ, еще двое воздержались. Гримм был выдвинут Александрией и оказался единственным кандидатом прошедших выборах.

Томас Гримм заступает на четырехлетний срок и станет третьим в истории руководителем Премьер-лиги после Виталия Данилова и Владимира Генинсона.

Генинсон еще в середине марта дал понять, что не собирается вновь баллотироваться на этот пост.

В 2016 году Гримм занимался юридическими вопросами при подготовке сборной Украины к чемпионату Европы-2016. Помимо этого, он занимал должность президента "Янг Бойз", а в 2009 году - был избран на пост главы швейцарской футбольной лиги, которую возглавлял на протяжении двух лет.

Напомним, летом прошлого года исполком ФФУ утвердил проект масштабной реформы клубного футбола.


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