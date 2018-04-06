Самуэль Юмтити не намерен покидать Барселону. Футбол

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити прокомментировал информацию о возможном уходе из каталонской команды.

«Я великолепно себя чувствую в «Барселоне». Это то, что для меня важно. В прессе могут писать что угодно о моем уходе. Правду или ложь, я не обращаю на это внимания. Я сосредоточен на футболе.

Да, интерес со стороны ряда других клубов есть, но вновь это скажу, у меня очень много целей, которые я хочу достичь в «Барселоне». Так что на данный момент вопрос об уходе не поднимается.

Впрочем, в мире все происходит довольно быстро. Но сейчас я могу сказать, что я всем доволен. Я не очень хочу обсуждать свое будущее. Возможно, у «Барселоны» есть желание продлить контракт, но пока мы не обсуждали это.

Не только мной интересуются другие клубы. Но я полностью сосредоточен на «Барселоне». Переговоры о новом контракте пока не начались. Моя опция выкупа довольно низкая (60 миллионов евро – прим.), но я об этом не думаю. Моя работа на поле», – заявил Юмтити.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний Юмтити сыграл за «Барселону» в 35 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отмечался.


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