Источник: Интер отказался от приобретения Бернарда. Футбол
Как информирует Passioneinter, полузащитник «Шахтера» Бернард больше не является приоритетной целью «Интера» на летнее трансферное окно.
Футболист запросил слишком большие финансовые условия контракта. При этом у Бернарда нет паспорт гражданина Евросоюза. Ранее в СМИ называлась сумма в 4 миллиона евро в год.
Напомним, что контракт Бернарда с донецким клубом истекает этим летом и он уже может подписывать предварительные соглашения с другими командами. Хавбек отказался от всех предложений «Шахтера» по продлению договора.
Сообщалось, что интерес к 25-летнему бразильцу проявляют «Милан», «Бешикташ», «Рома», «Севилья», «Фламенго», «Сан-Паулу» и «Палмейрас». Агент футболиста также ищет вариант с его трудоустройством в чемпионате Англии и Турции.
Добавим, что в нынешнем сезоне на счету Бернарда 6 голов и 4 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Украины.
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