Иранское ТВ подвергло цензуре эмблему ФК "Рома" – кормящую волчицу. Футбол
Режиссеры заблюрили соски волчицы на эмблеме римского клуба
Герб футбольного клуба "Рома" подвергся цензуре иранского телевидения.
Во время трансляции четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ромой" (4-1), в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы, кормящей основателей Рима.
Капитолийская волчица (Lupa Capitolina) - основная героиня легенды об основании Рима, которая повествует о полубожественном происхождении братьев-близнецов Ромула и Рема.
Согласно легенде, двух братьев Ромула и Рема, рожденных от весталки Реи Сильвии и бога плодородия (на тот момент) Марса, было решено утопить, для чего их в корзине пустили по реке Тибр. Однако, вода ушла, корзину прибило к берегу и младенцев нашла волчица, которая вскормила их своим молоком как своих детенышей.
Именно этот эпизод и изображен на гербе римского клуба.
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