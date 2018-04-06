Иранское ТВ подвергло цензуре эмблему ФК "Рома" – кормящую волчицу. Футбол

Режиссеры заблюрили соски волчицы на эмблеме римского клуба

Герб футбольного клуба "Рома" подвергся цензуре иранского телевидения.

Во время трансляции четвертьфинала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Ромой" (4-1), в кадр вместе с ведущим попала эмблема римлян с замыленными сосками волчицы, кормящей основателей Рима.

Капитолийская волчица (Lupa Capitolina) - основная героиня легенды об основании Рима, которая повествует о полубожественном происхождении братьев-близнецов Ромула и Рема.

Согласно легенде, двух братьев Ромула и Рема, рожденных от весталки Реи Сильвии и бога плодородия (на тот момент) Марса, было решено утопить, для чего их в корзине пустили по реке Тибр. Однако, вода ушла, корзину прибило к берегу и младенцев нашла волчица, которая вскормила их своим молоком как своих детенышей.

Именно этот эпизод и изображен на гербе римского клуба.