Балотелли: Если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Футбол
Форвард «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал проблемы расизма, с которыми он сталкивался в Италии.
«На некоторых стадионах люди скандировали в мой адрес: «Нет черных итальянцев!» Однако мой пример доказывает обратное.
Несмотря на то, что я итальянец, родился и вырос в Италии, согласно нормам закона, я стал итальянцем только после того, как мне исполнилось 18. Закон несправедлив, поэтому, возможно, некоторые до сих пор считают темнокожих неполноценными. Они считают ошибкой, когда такой игрок находится в центре командного фото.
Думаю, если бы я был белым, у меня было бы меньше проблем. Возможно, в некоторых из них я был виноват сам, иногда я неправильно воспринимал ситуацию. Но я абсолютно уверен: был бы белым, меня бы быстрее прощали.
Италия не расистская страна, но расисты в ней есть. Следующее поколение в силах изменить ситуацию. Мы должны научить своих детей тому, что, несмотря на различия во внешности, все равны», – цитирует Балотелли Football Italia.
Напомним, что ранее стало известно, что агент футболиста Мино Раиола ведет переговоры о возвращении Марио в один из итальянских клубов.
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