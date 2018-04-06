Тебас: Не можем молчать, когда освистывают гимн Испании. Футбол
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном освистывании национального гимна Испании в финале Кубка страны.
«Я бы изменил правила, чтобы судьи могли перенести матч, но от меня ничего не зависит, потому что это не Ла Лига. Игра должна быть остановлена и перенесена, но закон не позволяет сделать этого.
Если Ла Лига потратила 4,5 года, осуждая оскорбления в адрес Каталонии, Испании и футболистов, мы должны быть последовательными. Мы не можем молчать, когда освистывают гимн Испании – это разрушает имидж испанского футбола. Это оскорбление в адрес миллионов испанцев, каталонцев и болельщиков «Барселоны».
Возможно, проблема в том, что люди разучились уважать эти символы. Но мы должны защищать государственную символику и продолжать нашу работу в этом направлении», – приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, что в этом году в финале Кубка Испании встретятся «Севилья» и «Барселона».
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