Кобахидзе: У Мариуполя быстрые фланги и хороший тренер. Футбол

"Ворскла" спокойно готовится к домашнему матчу против "Мариуполя", несмотря на финансовые проблемы. В прошлом туре мариупольский клуб дал настоящий бой "Динамо", поэтому ни о какой недооценке у полтавчан и речи быть не может.

- "Мариуполь" - очень хорошая команда, - сказал телеканалу "Футбол 1" грузинский легионер "Ворсклы" Александр Кобахидзе. - Я бы выделил их атаку. Они очень хорошо в нее выходят, поэтому нам надо быть аккуратными. У "Мариуполя" хорошие атакующие футболисты и фланги, быстрые. Кроме того, у них хороший тренер, который ставит задачу играть в атакующий футбол. Надо быть очень аккуратными. Будет интересная и важная игра и для нас, и для них. Каждое очко сейчас на вес золота.