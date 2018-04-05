Украинцы приобрели более 4 тыс. билетов на ЧМ-2018. Футбол

Осталось провести заключительный этап продаж

По итогам второго этапа продаж билетов на Чемпионат мира-2018 по футболу в РоSSии, количество билетов, купленных украинскими гражданами составило 4 140 шт.

Об этом сообщает Football24.ua со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Таким образом, по сравнению с проведенным первым этапом продаж, наши соотечественники вдвое увеличили количество приобретенных билетов.

Напомним, после первого этапа украинцами было выкуплено 2 087 билетов на "мундиаль".

При этом в ФИФА не уточняют, из каких именно регионов Украины приобретаются билеты, и есть ли среди них жители аннексированного Россией Крыма.

Третий и заключительный этап продаж стартует 18 апреля и будет проходить онлайн в порядке живой очереди.

На днях ФИФА отчиталась о том, что уже реализовано 1,7 млн билетов, из которых 53% достались болельщикам из-за пределов РоSSии.

Стоит добавить, что ЧМ-2018 пользуется огромным спросом среди американцев. США является второй страной по количеству проданных билетов на чемпионат мира-2018, несмотря на то, что американская сборная туда не попала.

По итогам двух этапов в общей сложности более 80 тыс. американцев собираются посетить турнир.

Представляем вашему вниманию десятку самых активных стран:

РоSSия — 796 875 США — 80 161 Бразилия — 65 863 Колумбия — 60 199 Германия — 55 136 Мексика — 51 736 Аргентина — 44 882 Перу — 38 544 Китай — 36 841 Австралия — 34 628

Как видно, в первой десятке помимо РоSSии оказался лишь один представитель Европы –Германия.

Английские болельщики расположились на 11-м месте своеобразного рейтинга, выкупив 30 711 билетов.