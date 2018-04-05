Украинцы приобрели более 4 тыс. билетов на ЧМ-2018. Футбол
Осталось провести заключительный этап продаж
По итогам второго этапа продаж билетов на Чемпионат мира-2018 по футболу в РоSSии, количество билетов, купленных украинскими гражданами составило 4 140 шт.
Об этом сообщает Football24.ua со ссылкой на пресс-службу ФИФА.
Таким образом, по сравнению с проведенным первым этапом продаж, наши соотечественники вдвое увеличили количество приобретенных билетов.
Напомним, после первого этапа украинцами было выкуплено 2 087 билетов на "мундиаль".
При этом в ФИФА не уточняют, из каких именно регионов Украины приобретаются билеты, и есть ли среди них жители аннексированного Россией Крыма.
Третий и заключительный этап продаж стартует 18 апреля и будет проходить онлайн в порядке живой очереди.
На днях ФИФА отчиталась о том, что уже реализовано 1,7 млн билетов, из которых 53% достались болельщикам из-за пределов РоSSии.
Стоит добавить, что ЧМ-2018 пользуется огромным спросом среди американцев. США является второй страной по количеству проданных билетов на чемпионат мира-2018, несмотря на то, что американская сборная туда не попала.
По итогам двух этапов в общей сложности более 80 тыс. американцев собираются посетить турнир.
Представляем вашему вниманию десятку самых активных стран:
- РоSSия — 796 875
- США — 80 161
- Бразилия — 65 863
- Колумбия — 60 199
- Германия — 55 136
- Мексика — 51 736
- Аргентина — 44 882
- Перу — 38 544
- Китай — 36 841
- Австралия — 34 628
Как видно, в первой десятке помимо РоSSии оказался лишь один представитель Европы –Германия.
Английские болельщики расположились на 11-м месте своеобразного рейтинга, выкупив 30 711 билетов.
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05.04.2018 13:30