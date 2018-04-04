Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. Футбол
Вместе с трансферной стоимостью игроков, увеличиваются и комиссионные аппетиты агентов
Английская Футбольная ассоциация опубликовала суммы, заплаченные агентам и посредникам клубами Английской Премьер-Лиги за два трансферных окна - летом 2017 года и в январе 2018 года за подписания футболистов.
Общая сумма составила 211,1 млн фунтов, из которых 93,4 млн фунтов, или 44,2% от всего объема комиссионного вознаграждения, приходятся на 4-е клуба: "Ливерпуль" (26,8), "Челси" (25,1), "Манчестер Сити" (23,5) и
В прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги заплатили агентам на 37 млн фунтов меньше. В текущей кампании они увеличили эту цифру на 21,2%.
Клуб Сумма комиссионных (млн фунтов)
- Ливерпуль 26,8
- Челси 25,1
- Манчестер Сити 23,5
- Манчестер Юнайтед 18
- Уотфорд 13,4
- Эвертон 12,1
- Арсенал 10,6
- Лестер 9,9
- Вест Хэм 8,4
- Борнмут 7,7
- Ньюкасл 7.4
- Суонси 7,3
- Тоттенхэм 7,2
- Саутгемптон 6,3
- Сток Сити 6,2
- Кристал Пэлас 6,2
- Вест Бромвич 4,8
- Брайтон 4,4
- Бернли 3,3
- Хаддерсфилд 2,5
Всего 211,1
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04.04.2018 11:46