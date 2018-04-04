Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов. Футбол

Вместе с трансферной стоимостью игроков, увеличиваются и комиссионные аппетиты агентов

Клубы Английской Премьер-Лиги заплатили агентам в текущем сезоне 211 млн фунтов
АПЛ
Фото: EPL

Английская Футбольная ассоциация опубликовала суммы, заплаченные агентам и посредникам клубами Английской Премьер-Лиги за два трансферных окна - летом 2017 года и в январе 2018 года за подписания футболистов.

Общая сумма составила 211,1 млн фунтов, из которых 93,4 млн фунтов, или 44,2% от всего объема комиссионного вознаграждения, приходятся на 4-е клуба: "Ливерпуль" (26,8), "Челси" (25,1), "Манчестер Сити" (23,5) и "Манчестер Юнайтед" (18).

В прошлом сезоне клубы Премьер-Лиги заплатили агентам на 37 млн фунтов меньше. В текущей кампании они увеличили эту цифру на 21,2%.

Клуб Сумма комиссионных (млн фунтов)

  1. Ливерпуль 26,8
  2. Челси 25,1
  3. Манчестер Сити 23,5
  4. Манчестер Юнайтед 18
  5. Уотфорд 13,4
  6. Эвертон 12,1
  7. Арсенал 10,6
  8. Лестер 9,9
  9. Вест Хэм 8,4
  10. Борнмут 7,7
  11. Ньюкасл 7.4
  12. Суонси 7,3
  13. Тоттенхэм 7,2
  14. Саутгемптон 6,3
  15. Сток Сити 6,2
  16. Кристал Пэлас 6,2
  17. Вест Бромвич 4,8
  18. Брайтон 4,4
  19. Бернли 3,3
  20. Хаддерсфилд 2,5

Всего 211,1


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