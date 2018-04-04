Зидан: Гол Роналду получился замечательным, но мой мяч в финале ЛЧ был лучше. Футбол

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал убедительную победу над "Ювентусом" (3:0), а также поделился впечатлениями от шикарного гола Криштиану Роналду.

"Забить "Ювентусу" три мяча на их поле не так-то просто. Мы показали отличную игру, хотя и соперник действовал очень хорошо - "Юве" оказывал давление и имел возможности для взятия ворот. Впрочем, "Реал" был более точным.

Роналду совершенно иной. Он отличается от всех остальных и всегда стремится сделать что-то экстраординарное в Лиге чемпионов. Криштиану никогда не останавливается на достигнутом, даже не думает почивать на лаврах.

Его удар через себя был замечательным, хотя до этого форвард упустил два более простых момента. Это футбол.

Если сравнивать его удар "ножницами" и мой мяч в финале ЛЧ-2002 (против "Байера" - прим.), то мой гол был определённо лучше, - цитирует Зидана Football Italia.


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