Рибери: Бавария показала хорошую реакцию. Футбол

Хавбек мюнхенской "Баварии" Франк Рибери поделился мнением о победе немецкого гранда в Испании .

"Мы хорошо начали встречу, но после первых десяти минут были уже плохо организованы. "Бавария" плохо играла в атаке. Во время перерыва тренер сказал нам об этом. Во втором тайме продемонстрировали действительно хорошую игру. Важно, что мы победили в Севилье.

Со стороны нашего соперника был очень хороший футбол. Но после 0:1 нам удалось показать хорошую реакцию. Должны продолжать в том же духе. В Лиге чемпионов нельзя допускать ошибки. Мы не имеем права думать, что уже вышли в полуфинал", - приводит слова Рибери клубная пресс-служба.