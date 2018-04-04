"Шахтер" получил предложение в размере 20 млн евро по своему защитнику

Исмаили готовы купить английский и китайский клубы

"Шахтер" получил предложение в размере 20 млн евро по своему защитнику
Исмаили
Фото: video.shakhtar.com

На прошлой неделе донецкий "Шахтер" получил два предложения по Исмаили. Сообщается, что крайний защитник "горняков" заинтересовал китайский и английский клубы.

По информации Goal.com, руководство донецкого клуба в летнее трансферное окно планирует выручить за 28-летнего бразильца порядка 20 млн евро.

Напомним, контракт Исмаили с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года.

В текущем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтера" 33 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач, а также получил дебютный вызов в сборную Бразилии.


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