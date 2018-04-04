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"Шахтер" получил предложение в размере 20 млн евро по своему защитнику Исмаили готовы купить английский и китайский клубы Исмаили Фото: video.shakhtar.com На прошлой неделе донецкий "Шахтер" получил два предложения по Исмаили. Сообщается, что крайний защитник "горняков" заинтересовал китайский и английский клубы. По информации Goal.com, руководство донецкого клуба в летнее трансферное окно планирует выручить за 28-летнего бразильца порядка 20 млн евро. Напомним, контракт Исмаили с донецким клубом рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтера" 33 матча, забил 4 гола и отдал 9 результативных передач, а также получил дебютный вызов в сборную Бразилии .

LB.ua

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