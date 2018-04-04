Тотовицкий: Шапаренко чуть-чуть повезло. Футбол

Футболист «Мариуполя» Андрей Тотовицкий поделился впечатлениями от игры с «Динамо».

- В воскресенье вы забили дважды, а команда проиграла. Что делать - радоваться или плакать?



- Нельзя разделять одно с другим: мол, собой я доволен, а командой - нет. Очень обидно, что все так случилось. Лучше бы я вообще не играл, зато «Мариуполь» отобрал очки у «Динамо».

- В декабре вы говорили, что Александр Бабич перестроил команду под зрителя, и «Мариуполь» стал играть в атакующий футбол, но часто пропускал контратаки соперника. Зимой вы попытались это исправить?



- Конечно. В межсезонье плотно работали над перестроением обороны. Нельзя сказать, что совсем забыли про атаку, но превалировала организация именно защитных действий. В первых трех матчах весенней стадии пропустили всего один гол, так что, думаю, сделали правильные выводы. Бесшабашного ноябрьского футбола больше нет, стараемся играть в обороне как команда. Но из того, что мы хотим, пока получается далеко не все.

- В первом зимнем туре вы забили три гола «Звезде», а потом как будто кто-то перекрыл кран вашей результативности...



- Наверное, соперники начали правильно против нас играть. Хотя вот моментов намного меньше не стало. Шансов забить было предостаточно - подводила реализация. С одним только «Олимпиком» отменили два моих гола, а еще была куча моментов с «Александрией»: должны были забить минимум два, но не сложилось.

- Насколько тяжело играть два тура подряд против «Шахтера» и «Динамо»?



- В матче с горняками я по понятным причинам не участвовал, но мне всегда легче и приятнее соперничать с грандами. Они и сами играют в футбол - и тебе дают. С ними больше идет открытой игры в пас, нежели с другими клубами, которые ставят на оборону и пытаются ловить тебя на контратаках.

Что же касается всей команды, то, как мне кажется, недельного интервала между матчами или даже пяти дней вполне достаточно, чтобы полностью восстановиться.

- Тактика «Мариуполя» в матчах с двумя лидерами была похожа, или все же отличалась?



- За неделю до каждого матча мы начинаем нарабатывать схему игры против конкретного соперника: изучаем его и подбираем тактику, которой будем придерживаться. Понятно, что «Шахтер» в плане контроля мяча равных себе не имеет, и играть с ним в открытый футбол бессмысленно. Полезешь - сразу получишь контратаку, которую реализуют быстрые игроки донетчан.

Против «Динамо» мы, разумеется, тоже не играли первым номером, но пытались действовать правильно, используя те слабые места соперника, на которые нам указали тренеры.

- Какие конкретно наработки себя оправдали?



- Старались искать и использовать свободные зоны, чаще нагружать фланги. Первый мяч был забит именно так. Кроме того, в первом тайме у нас были если не стопроцентные, то неплохие возможности, из которых также можно было выжать максимум.

- В матче с «Динамо» не вышел на поле ваш основной голеадор Андрей Борячук, сделавший хет-трик во встрече со «Звездой»…



- Да, и это была большая потеря. Нам пришлось перестроить атаку, вследствие чего на месте центрального нападающего вышел я.

- В последний раз это было с вами на первых сборах «Шахтера» при Паулу Фонсеке, когда вы забили четыре гола в трех спаррингах?



- Нет, уже прошлой осенью я снова играл на позиции центрфорварда - в матче против «Вереса».

- Я, наверное, пять раз смотрел повтор вашего первого гола, но так и не понял, как мяч попал в ворота Дениса Бойко…



- Там не было рикошета. Вратарь выставил ногу, но не достал до мяча.

- Тем не менее, Бойко явно был в более выгодной начальной позиции. Казалось, что вам нет никакого смысла вообще идти на этот мяч…



- Нужно отметить хороший пас Мишнева. Ну а я играл по ситуации: увидел, что Бойко в какой-то момент притормозил, и пошел до конца - что называется, наверняка. Наверное, больше инстинктивно выставил дальнюю левую ногу и именно ею отправил мяч в ворота.

- Согласны с тем, что во многом на развитие событий и исход матча повлиял выход Николая Шапаренко?



- А как иначе: если игрок, появившийся на поле со скамейки при счете 0:1, забивает гол и отдает результативную передачу, его заслуга в победе команды очень велика.

- Не припоминаю, чтобы раньше Шапаренко появлялся на поле и прямо-таки решал судьбу матчей…



- Он - очень хороший молодой игрок и движется в правильном направлении, но конкретно в этой игре, думаю, ему чуть-чуть повезло. Во-первых, парень забил невероятный гол. Ну и в мяче, который удался Беседину, мы допустили несколько позиционных ошибок.

Если Коля совершенно осознанно отдавал передачу партнеру, то он - большой молодец. Но, как мне кажется, там было сложно предугадать цепочку позиционных просчетов, которые привели к тому, что Беседин оказался один на убойной позиции.

- Ваш второй гол после «стандарта» родился в результате скидки Диденко…



- Именно так. Анатолий - очень опытный игрок, чье присутствие в команде идет на пользу всему коллективу. Он - приятный человек и настоящий профессионал, у которого можно научиться очень многим моментам.