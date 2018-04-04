Карвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. Футбол

Выездная победа над "Ювентусом" (3:0) имела особое значение для защитника "сливочных" Даниэля Карвахаля. 26-летний футболист установил новый рекорд турнира.

На его счету 25 беспроигрышных матчей кряду. Победа в Турине позволила Карвахалю обойти Луиша Нани и Патриса Эвра, у которых в МЮ была серия из 24 успешных поединков.

Интересно, что последняя еврокубковая неудача "Реала" с Карвахалем в составе датируется еще 5 мая 2015-го, когда "Королевский клуб" уступил "Ювентусу" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан задействовал Даниэля в 5 встречах нынешнего розыгрыша ЛЧ. Правый бек записал на свой счёт две голевые передачи.

"Ювентус" - "Реал" 0:3 (0:1)



Голы: Роналду, 3 (0:1); Роналду, 64 (0:2); Марсело, 72 (0:3)



