Карвахаль установил новый рекорд Лиги чемпионов. Футбол
Выездная победа над "Ювентусом" (3:0) имела особое значение для защитника "сливочных" Даниэля Карвахаля. 26-летний футболист установил новый рекорд турнира.
На его счету 25 беспроигрышных матчей кряду. Победа в Турине позволила Карвахалю обойти Луиша Нани и Патриса Эвра, у которых в МЮ была серия из 24 успешных поединков.
Интересно, что последняя еврокубковая неудача "Реала" с Карвахалем в составе датируется еще 5 мая 2015-го, когда "Королевский клуб" уступил "Ювентусу" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
Зинедин Зидан задействовал Даниэля в 5 встречах нынешнего розыгрыша ЛЧ. Правый бек записал на свой счёт две голевые передачи.
"Ювентус" - "Реал" 0:3 (0:1)
Голы: Роналду, 3 (0:1); Роналду, 64 (0:2); Марсело, 72 (0:3)
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Спорт
04.04.2018 11:27