Хоакин Корреа: Севилья продолжает жить мечтой. Футбол

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа поделился с UEFA.com мнением о последних успехах клуба и рассказал, кого стоит опасаться в составе "Баварии".

- "Бавария" - топ-клуб уже много лет, для "Севильи" это еще одно непростое испытание. Мы живем ожиданием, как это обычно бывает, и рвемся на поле. В "Баварии" собраны игроки мирового класса, способные решить исход любого матча, а значит, нам будет чрезвычайно тяжело. Однако нет ничего невозможного.

- Вы кого-то выделяете в "Баварии" - по игровым или по человеческим качествам?

- Нет, но там очень много хороших футболистов. На ум сразу приходят Арьен Роббен и Роберт Левандовски, которые в одиночку могут выиграть матч, давно выступают в Лиге чемпионов и имеют богатый опыт участия в четвертьфиналах, полуфиналах, финалах. Они знают о таких матчах все и умеют подходить к ним в оптимальном состоянии, сохраняя спокойствие. В общем, мы должны сыграть от всего сердца и быть такими же умными, как соперники, а то и умнее.

- До четвертьфинала "Севилья" дошла в статусе "темной лошадки". Подходит ли он вашей команде?

- Думаю, что да. Было бы идеально продолжить в том же духе. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать, и мы живем мечтой. Как я уже говорил, не нужно довольствоваться тем, что мы добрались до 1/4 финала. Надо выложиться без остатка, чтобы наша мечта жила и дальше.

- Каковы сейчас аппетиты "Севильи" в Лиге чемпионов? У команды, наверное, самые смелые цели?

- Безусловно. Если ограничивать себя в уровне задач, которые мы перед собой ставим, это сыграет против нас. Сейчас более чем когда-либо надо оставаться верными себе и играть в свой футбол. Действовать смело и бесстрашно, не поддаваться давлению. Не думать о возможном поражении. Думать всегда надо об успехе и стараться брать инициативу в свои руки, как мы сделали это в 1/8 финала.

- О чем мечтаете лично вы?

- Если говорить о Лиге чемпионов, то всегда хочется оставить свой след в истории. Это дороже любых денег. К этому стремлюсь я и мои партнеры.