Хоакин Корреа: Севилья продолжает жить мечтой. Футбол

Полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа поделился с UEFA.com мнением о последних успехах клуба и рассказал, кого стоит опасаться в составе "Баварии".

- "Бавария" - топ-клуб уже много лет, для "Севильи" это еще одно непростое испытание. Мы живем ожиданием, как это обычно бывает, и рвемся на поле. В "Баварии" собраны игроки мирового класса, способные решить исход любого матча, а значит, нам будет чрезвычайно тяжело. Однако нет ничего невозможного.

- Вы кого-то выделяете в "Баварии" - по игровым или по человеческим качествам?
- Нет, но там очень много хороших футболистов. На ум сразу приходят Арьен Роббен и Роберт Левандовски, которые в одиночку могут выиграть матч, давно выступают в Лиге чемпионов и имеют богатый опыт участия в четвертьфиналах, полуфиналах, финалах. Они знают о таких матчах все и умеют подходить к ним в оптимальном состоянии, сохраняя спокойствие. В общем, мы должны сыграть от всего сердца и быть такими же умными, как соперники, а то и умнее.

- До четвертьфинала "Севилья" дошла в статусе "темной лошадки". Подходит ли он вашей команде?
- Думаю, что да. Было бы идеально продолжить в том же духе. Нет ничего плохого в том, чтобы мечтать, и мы живем мечтой. Как я уже говорил, не нужно довольствоваться тем, что мы добрались до 1/4 финала. Надо выложиться без остатка, чтобы наша мечта жила и дальше.

- Каковы сейчас аппетиты "Севильи" в Лиге чемпионов? У команды, наверное, самые смелые цели?
- Безусловно. Если ограничивать себя в уровне задач, которые мы перед собой ставим, это сыграет против нас. Сейчас более чем когда-либо надо оставаться верными себе и играть в свой футбол. Действовать смело и бесстрашно, не поддаваться давлению. Не думать о возможном поражении. Думать всегда надо об успехе и стараться брать инициативу в свои руки, как мы сделали это в 1/8 финала.

- О чем мечтаете лично вы?
- Если говорить о Лиге чемпионов, то всегда хочется оставить свой след в истории. Это дороже любых денег. К этому стремлюсь я и мои партнеры.


Terrikon со ссылкой на УЕФА


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  Сборная Бразилии обыграла Германию (ВИДЕО)  
Отбор ЧМ-2018 (U-20): Лишь бы за тревогой не загуляла надеждаОтбор ЧМ-2018 (U-20): Лишь бы за тревогой не загуляла надежда
Музей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назадМузей в Москве отказался вернуть олимпийскую медаль гимнастке Корбут, украденную у нее 46 лет назад
В среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккеюВ среду Донбасс может стать чемпионом Украины по хоккею
Наингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. ФутболНаингголан лишен прав и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Рубин подал жалобу в ФИФА на Александра Сонга, Сонг подал встречный иск. ФутболРубин подал жалобу в ФИФА на Александра Сонга, Сонг подал встречный иск. Футбол
Владелец Олимпиакоса оштрафовал игроков и высказал все, что о них думает. ФутболВладелец Олимпиакоса оштрафовал игроков и высказал все, что о них думает. Футбол
Хорди Альба: Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. ФутболХорди Альба: Мы на правильном пути, если хотим сделать требл. Футбол
Вальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футболВальверде: Чтобы одолеть Рому, мы должны показать выдающийся футбол
Лионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. ФутболЛионель Месси: Легких матчей на ЧМ для Аргентины не будет. Футбол
Радамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футболРадамель Фалькао: Видеоповторы могут убить футбол
Кьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. ФутболКьеллини: В этом году Ювентус может сделать что-то особенное. Футбол
СМИ: Дентиньо хочет вернуться в Бразилию. ФутболСМИ: Дентиньо хочет вернуться в Бразилию. Футбол
Месси заговорил о завершении карьеры. ФутболМесси заговорил о завершении карьеры. Футбол
Мюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. ФутболМюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости