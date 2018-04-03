Мюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. Футбол
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с "Севильей".
"То, как они прошли Манчестер, впечатлило. На выходных они играли против "Барселоны". Так что все видели, как они могут играть против команд топ-уровня. Я считаю, что одного результата 2:2 против "Барселоны" должны быть достаточно, чтобы понять что к чему. Мне честно говоря все равно, как мы пройдем дальше. Но мы хотим определенно забить", - подчеркнул Томас, которого цитирует клубная пресс-служба.
В противостоянии с "Севильей" Хайнкес может рассчитывать практически на всех своих игроков. В Испанию полетела команда из 21 футболиста. Только Мануэль Нойер и Кингсли Коман не смогут сыграть. Артуро Видаль и Хуан Бернат, пропустившие матч против Дортмунда в субботу, в воскресенье снова тренировались вместе с командой и готовы сыграть в адском котле Севильи. То же самое касается и Арьена Роббена, оправившегося после небольших проблем, возникших перед началом перерыва на матчи сборных.
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