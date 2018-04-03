Мюллер: после результата с Барселоной понятно, что к чему. Футбол

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов с "Севильей".

"То, как они прошли Манчестер, впечатлило. На выходных они играли против "Барселоны". Так что все видели, как они могут играть против команд топ-уровня. Я считаю, что одного результата 2:2 против "Барселоны" должны быть достаточно, чтобы понять что к чему. Мне честно говоря все равно, как мы пройдем дальше. Но мы хотим определенно забить", - подчеркнул Томас, которого цитирует клубная пресс-служба.