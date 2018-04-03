Президент Левадии: Помешать Ткачуку и Дебелко может только форс-мажор. Футбол

Президент эстонской "Левадии" Виктор Левада рассказал об успехах украинских легионеров команды - Юрия Ткачука и Романа Дебелко.

- Думаю, в Эстонии сегодня нет более талантливого игрока, чем Юрий. Это пока еще не тот Ткачук, которого мы ждем. Но в ребят очень верит коллектив, их сразу приняли в команде. Ребята хорошо себя чувствуют, снимают апартаменты рядом.

Ребята приятные. Перед встречей в Киеве я их набрал, мы поехали по старому городу на машине, провели обзорную экскурсию, а потом пошли в ресторан, сьели рыбу и немного поговорили.

Роме Дебелко надо больше давать играть. Ему очень доверяет тренер. Надеюсь, у них все получится. Только форс-мажор может помешать этим парням, - сказал Левада каналу "Футбол 1".