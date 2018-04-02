Тиагу Леал: Я почти чувствую себя гражданином Украины. Футбол

Тренер-аналитик "Шахтера" Тиагу Леал в интервью программе "Профутбол" на телеканале "2+2" рассказал о своей жизни в Киеве и поделился мнением о главных задачах "горняков" в сезоне.

"Нам очень нравится в "Шахтере". Об Украине мы можем говорить только хорошие вещи. Новый контракт с клубом? Будет очень трудно принять решение о будущем, но сейчас мы об этом не думаем, такие размышления убьют нашу концентрацию. Закончим чемпионат и примем лучшее решение для клуба и тренерского штаба.

Если честно, я почти чувствую себя гражданином Украины. У вас есть вещь, которая меня очень удивляет. Мы живем в городе главного соперника – "Динамо". И мы очень часто ходим пешком в своей экипировке по улицам. Люди узнают нас. Но за 1 год и 9 месяцев мы никогда не чувствовали никакого негативного отношения или агрессии со стороны болельщиков "Динамо" или просто киевлян.

В других странах фаны всячески оскорбляют своих соперников. Это считается нормальным. Мы живем в городе соперника, а ощущение, будто это наш город. Люди нас прекрасно приняли, просят автограф или фото. Это показывает интеллектуальные возможности и менталитет вашего народа. Такого нет в других странах. Там люди смешивают футбол и личную жизнь. Это абсурд. В Киеве мы никогда этого не испытывали, отношение прекрасное. Мы очень это ценим.

"Динамо" – это большая команда, даже не обсуждается. Никто не знает хватит ли нам 6 очков преимущества, чтобы стать чемпионами. Будет трудно, очень трудно! В прошлом сезоне у нас было 13 очков преимущества, сейчас всего 6! Чемпионат стал более сложным, интрига будет держаться до последнего. Для нас главное выиграть чемпионат – это первоочередная цель сезона, которую мы определили с клубом и игроками еще в начале пути. Лига Чемпионов – это экстра задача. Там было нечего терять, мы только приобретали", – рассказал Леал.


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