Гент обыгрывает Андерлехт в борьбе за Лигу чемпионов
"Гент" одержал очень важную выездную победу над "Андерлехтом" - 2:0, сместив в турнирной таблице конкурента со второй позиции, которая позволит бельгийской команде принять участие в квалификации Лиги чемпионов. У гостей, в составе которых отсутствовал травмированный украинец Роман Яремчук, во втором тайме отличились Деджаере на 47-й минуте и Кубо, который заменил автора победного мяча, на 86-й.
"Гент" по очкам догнал "Андерлехт", но у "буйволов" лучшая разница мячей. Чемпионский плей-офф начался в пятницу с победы "Стандарда" над "Шарлеруа". "Зебры" - четвертые. В понедельник лидер "Брюгге" сыграет в заключительном матче первого тура плей-офф с замыкающим шестерку "Генком".
2017-18, Чемпионат Бельгии, Финал
Игровой день : 2018-04-01
"Андерлехт" - "Гент" 0:2 (0:0)
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