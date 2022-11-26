Кожен футболіст Саудівської Аравії отримає Rolls-Royce за перемогу над Аргентиною на ЧС-2022

Всім футболістам збірної Саудівської Аравії подарують по автомобілю Rolls-Royce за перемогу в матчі 1-го туру чемпіонату світу 2022 року над командою Аргентини (2:1), повідомляє видання Pubity.

За інформацією джерела, спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед бен Сальман аль-Сауд вирішив зробити приємний подарунок кожному футболісту національної команди за сенсацію на ЧС-2022.

Зазначимо, що після перемоги над Аргентиною в країні було оголошено вихідний, а крім машин кожен футболіст збірної Саудівської Аравії отримав по 2,5 мільйона євро за перемогу.

На даний момент аравійці посідають перше місце в турнірній таблиці групи С, набравши три очки. По одному очку у Мексики та Польщі, Аргентина поки що без окулярів.