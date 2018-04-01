НХЛ: Питтсбург вышел в плей-офф, Бостон возглавил Восточную конференцию

Двенадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2018-04-01. Результаты всех матчей

"Бостон" - "Флорида" - 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

"Бостон" опередил "Тампу" и вернулся на первое место в Атлантическом дивизионе и Восточной конференции после победы над "Флоридой". Результативно сыграла тройка "Брюинз" в составе Джейка ДеБраска (дубль и ассист), Райана Донато (гол и ассист) и Дэвида Крейчи (три голевые передачи). По шайбе на счету Ника Холдена и Патриса Бержерона. Голкипер "Бостона" Туукка Раск отразил за матч 30 бросков по воротам.

"Детройт" - "Оттава" - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

31 сэйв голкипера "Детройта" Джимми Ховарда помог "Ред Уингз" продлить победную серию до трех матчей. Этот шатаут стал для вратаря первым в сезоне. По шайбе в ворота "Сенаторс" отправили Дилан Ларкин и Андреас Атанасиу.

"Ванкувер" - "Коламбус" - 5:4 ОТ (0:1, 2:0, 2:3, 1:0)

Гол Александра Эдлера на 2-й минуте овертайма принес "Ванкуверу" победу над "Коламбусом". Уступая по ходу встречи 1:4, "Блю Джекетс" смогли сравнять счет в концовке третьего периода, но пропустили в дополнительное время. В составе победителей также отличились Даррен Арчибальд, Николай Голдобин, Юсси Йокинен и Бо Хорват.

"Нью-Джерси" - "Айлендерс" - 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

"Нью-Джерси" закрепился в зоне плей-офф Восточной конференции, обыграв "Айлендерс". Свои 35-ю и 36-ю шайбы в сезоне в ворота соперников отправил Тэйлор Холл. Еще одна шайба на счету Стефана Нейсена. Гол Блейка Коулмэна в меньшинстве оказался для "Дэвилз" победным.

"Торонто" - "Виннипег" - 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)

"Виннипег" сохранил за собой второе место в Центральном дивизионе после победы над "Торонто". Заброшенными шайбами у "Джетс" отметились Джош Моррисси, Дастин Бафлин и Эндрю Копп. Голкипер "Виннипега" Коннор Хеллебак отразил за матч 28 бросков по воротам. Единственная шайба "Мэйпл Лифс" на счету Патрика Марло.

"Каролина" - "Рейнджерс" - 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

"Рейнджерс" отобрали у "Каролины" последние шансы на попадание в плей-офф, обыграв соперников в гостях. Райан Спроул забросил первую шайбу в сезоне, а Кевин Хейс отличился в меньшинстве. Голкипер "Рейнджерс" Хенрик Лундквист отразил за матч 40 бросков по воротам. Гол престижа в составе "Ураганов" за Джеффом Скиннером.

"Питтсбург" - "Монреаль" - 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)

"Питтсбург" обеспечил себя местом в плей-офф Восточной конференции после победы над "Монреалем". Заброшенными шайбами в составе действующих обладателей Кубка Стэнли отметились Коннор Шири, Патрик Хорнквист, Карл Хагелин, Фил Кессел и Оайли Шихэн. Евгений Малкин завершил матч с двумя результативными передачами.

"Даллас" - "Миннесота" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Даллас" сохранил маленький шанс на попадание в плей-офф, обыграв "Миннесоту". Тем не менее, "Старз" все еще отстают от "Сент-Луиса" и "Колорадо" на 4 очка. Ворота "Уайлд" поражали Джейсон Спецца, Джон Клингберг, Радек Факса и Тайлер Сегин.

"Нэшвилл" - "Баффало" - 4:7 (2:1, 2:5, 0:1)

Пять результативных передач Джека Айкела помогли "Баффало" крупно обыграть "Нэшвилл". Победу же "Сэйбрз" принесли хет-трик Сэма Райнхарта, дубль Кайла Окпосо, а также шайбы Райана О`Райли и Джейсона Поминвилля.

"Аризона" - "Сент-Луис" - 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

"Сент-Луис" сохранил место в зоне плей-офф по дополнительным показателям, разгромно уступив аутсайдеру лиги "Аризоне". "Койотиз" выиграли третий матч из четырех последних, а победу команде принесли шайбы Оливера Экмана-Ларссона, Люка Шенна, Рикарда Паника, Джейкоба Чикрана, Александра Голигоски и Зака Риналдо. Голкипер "Аризоны" Антти Раанта отразил за матч 34 броска по воротам, сделав 2-й шатаут в сезоне.

"Калгари" - "Эдмонтон" - 3:2 (3:1, 0:1, 0:0)

"Калгари" удержал победный счет в поединке с "Эдмонтоном", играя более минуты 5 на 6. Все три шайбы в ворота соперников "Флеймз" отправили в первом периоде поединка. Отличились Дуги Хамилтон, Гарнет Хэтавэй и Микаэль Баклунд. За "Ойлерз" забивали Антон Слепышев и Майк Каммаллери.

"Вегас" - "Сан-Хосе" - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

"Вегас" не позволил основному конкуренту приблизиться к себе, увеличив преимущество во главе Тихоокеанского дивизиона. На шайбы Джо Павелси и Марка-Эдуара Власика "Голден Найтс" ответили точными бросками Ши Теодора, Оскара Линдберга и Уильяма Карлссона (в меньшинстве).