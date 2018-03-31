Бентеке: Хочу вернуться в сборную

Нападающий "Кристал Пэлас" Кристиан Бентеке считает, что он все еще может вернуться в сборную Бельгии. Форвард не вызывался главный тренер бельгийцев Роберто Мартинесом на контрольные поединки и вряд ли планирует брать игрока на чемпионат мира.

"Это первый раз, когда я не был вызван в сборную, - цитирует Бентеке английская пресса. - Для меня это непривычно и неприятно. Тренер звонил мне и говорил об этом. Я думаю, то что он сказал, справедливо. Однако это между ним и мной.

Конечно, это дает мне больше мотивации. Только большое количество голов поможет мне вернуться в сборную. Я хочу быть в ней. Рой Ходжсон дает нам большую уверенность в нашей игре. Сейчас мы более компактны и более солидны на поле".